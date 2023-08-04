Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе

Президент Турции Эрдоган выразил надежду на визит Путина в августе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что визит президента России Владимира Путина в республику состоится в августе, и уточнил, что конкретная дата еще не определена. Об этом сообщает ТАСС.

«Точная дата еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. Я надеюсь, что в результате их работы визит состоится в августе», — сказал глава Турции.

2 августа Эрдоган и Путин обсудили по телефону украинский конфликт, договорились о визите Путина в Анкару и затронули тему зерновой сделки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что место и точную дата встречи президентов России и Турции согласуют по дипломатическим каналам.