Путин и Эрдоган условились определить место и время встречи

Песков: Путин и Эрдоган условились определить место и время встречи

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган условились определить место и время встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Путин и Эрдоган] условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам», — сказал представитель Кремля.

Ранее президенты обсудили в телефонном разговоре украинский конфликт. «Президент Эрдоган призвал избегать шагов в российско-украинском конфликте, которые могут привести к его эскалации», — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.