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20:39, 2 августа 2023Мир

Путин и Эрдоган условились определить место и время встречи

Песков: Путин и Эрдоган условились определить место и время встречи
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган условились определить место и время встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Путин и Эрдоган] условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам», — сказал представитель Кремля.

Ранее президенты обсудили в телефонном разговоре украинский конфликт. «Президент Эрдоган призвал избегать шагов в российско-украинском конфликте, которые могут привести к его эскалации», — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

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    Виктория Кондратьева
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