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13:53, 2 августа 2023Мир

Путин и Эрдоган обсудили украинский конфликт

Президент Турции Эрдоган призвал Путина избежать эскалации украинского конфликта

Фото: РИА Новости

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре украинский конфликт, передает ТАСС.

«Президент Эрдоган призвал избегать шагов в российско-украинском конфликте, которые могут привести к его эскалации», — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Ранее политики договорились о визите Путина в Анкару. Помимо этого, в ходе беседы стороны затронули тему зерновой сделки.

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    Анастасия Заикина
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