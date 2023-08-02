Путин и Эрдоган обсудили украинский конфликт

Президент Турции Эрдоган призвал Путина избежать эскалации украинского конфликта

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре украинский конфликт, передает ТАСС.

«Президент Эрдоган призвал избегать шагов в российско-украинском конфликте, которые могут привести к его эскалации», — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Ранее политики договорились о визите Путина в Анкару. Помимо этого, в ходе беседы стороны затронули тему зерновой сделки.