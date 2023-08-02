Эрдоган и Путин договорились о визите российского лидера в Турцию

Президент России Путин договорился о своем визите в Турцию с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились, что российский лидер отправится в Анкару с визитом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Президенты созвонились в среду 2 августа и помимо прочего обсуждали зерновую сделку. Контакт двух лидеров по телефону ранее анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политики не общались после решения России не продлевать зерновую сделку, это их первый разговор за пять недель. Действие соглашения было прекращено 17 июля. Вскоре после этого, 21 июля, Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос возобновления действия зерновой сделки.