В России отказались связывать движение судов в Черном море с зерновой сделкой

Песков: Кремль не связывает движение судов в Черном море с зерновой сделкой

В Кремле не связывают движение гражданских судов в Черном море с возобновлением зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова цитирует «Интерфакс».

На брифинге ему задали вопрос, связан ли с возобновлением черноморской инициативы выход в Черное море из Одессы 27 августа уже второго судна через организованный Украиной зерновой коридор. Песков ответил, что это никак не связано с возможным возобновлением сделки.

«Перспектива возобновления зерновой сделки непосредственно зависит от предметного, не на словах, а на деле выполнения обещаний, которые были перед российской стороной», — заявил он.

Песков добавил, что рассматриваются разные варианты возобновления зерновой сделки, в том числе с участием Катара. «В настоящий момент каких-то субстантивных договоренностей на этот счет нет», — резюмировал он.

Ранее Песков сообщил, что мониторинг судов, которые выходят в Черное море, осуществляет Министерство обороны России.