Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 28 августа 2023Россия

Кремль заявил о мониторинге Министерством обороны судов в Черном море

Минобороны России осуществляет мониторинг выходящих в Черное море судов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Министерство обороны осуществляет мониторинг судов, которые выходят в Черное море. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Проход гражданских судов через организованный Киевом коридор в Черном море не имеет отношения к теме возобновления зерновой сделки, пояснил пресс-секретарь главы государства.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что 27 августа уже второе с момента прекращения зерновой сделки судно вышло в Черное море через организованный Киевом коридор, и спросили, может ли это как-то отразиться на перспективах возобновления договоренностей. «Это совсем другая субстанция, и здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг», — сказал Песков.

Он сообщил также, что договоренности о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили об отсутствии информации о похоронах Пригожина

    Черноморский флот получит дрон «Сарыч-2»

    «Одноклассники» запустили уникальный сервис

    Ким Кардашьян заметили с бриллиантовым колье за 75 миллионов рублей

    Россиянам предложили сэкономить на безалкогольном «все включено» в Турции

    Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

    На Украине захотели получить гарантии безопасности по модели Израиля

    Власти Швеции обвинили задержанного гражданина в шпионаже в пользу России

    Акции крупнейшего застройщика Китая рухнули в пять раз

    Полковник назвал способ снабжения Украины снарядами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости