Кремль заявил о мониторинге Министерством обороны судов в Черном море

Минобороны России осуществляет мониторинг выходящих в Черное море судов

Министерство обороны осуществляет мониторинг судов, которые выходят в Черное море. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Проход гражданских судов через организованный Киевом коридор в Черном море не имеет отношения к теме возобновления зерновой сделки, пояснил пресс-секретарь главы государства.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что 27 августа уже второе с момента прекращения зерновой сделки судно вышло в Черное море через организованный Киевом коридор, и спросили, может ли это как-то отразиться на перспективах возобновления договоренностей. «Это совсем другая субстанция, и здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг», — сказал Песков.

Он сообщил также, что договоренности о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет.