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13:16, 28 августа 2023Мир

В Кремле прокомментировали договоренности по зерновой сделке с Турцией и Катаром

Песков: договоренностей по зерновой сделке с участием РФ, Турции и Катара нет

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Договоренностей по зерновой сделке с участием РФ, Турции и Катара нет. Сообщения о таком соглашении прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Различные варианты взаимодействия с участием Катара — в настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что дискуссии в разных форматах продолжаются.

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    Семен Александров
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