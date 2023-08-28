В Кремле прокомментировали договоренности по зерновой сделке с Турцией и Катаром

Песков: договоренностей по зерновой сделке с участием РФ, Турции и Катара нет

Договоренностей по зерновой сделке с участием РФ, Турции и Катара нет. Сообщения о таком соглашении прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Различные варианты взаимодействия с участием Катара — в настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что дискуссии в разных форматах продолжаются.