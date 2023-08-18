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20:30, 18 августа 2023Мир

Стало известно о подготовке Россией, Турцией и Катаром новой зерновой сделки

Bild: Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки, которое могут заключить в ближайшие выходные в Будапеште. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные из служебной переписки между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

По данным издания, в рамках нового соглашения российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном, в Африку. Турция выступит организатором поставок, а Катар — спонсором. Отмечается, что новая сделка может быть заключена уже в предстоящие выходные в Будапеште, на встрече Россию представит глава Татарстана Рустам Минниханов.

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    Семен Александров
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