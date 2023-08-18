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10:07, 18 августа 2023Мир

В Турции озвучили три сценария развития ситуации вокруг зерновой сделки

Yeni Şafak: глава МИД Турции Фидан обсудит с Лавровым и Кулебой зерновую сделку

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Турецкие власти рассматривают три сценария развития ситуации вокруг зерновой сделки, договоренности по которой были прекращены 17 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Yeni Şafak.

Издание отмечает, что итоги проработки данного вопроса будут представлены главой Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хаканом Фиданом в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Возможно, что после переговоров министров иностранных дел состоится встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно первому сценарию, вопрос зерновой сделки решен не будет, из-за чего обострится мировой продовольственный кризис. По данным издания, в таком развитии событий не заинтересованы Россия, Украина и США. Второй сценарий предполагает «односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений» — к примеру, через Дунай или наземным путем в Европу. В свою очередь, третий сценарий описывает устранение озабоченности Москвы и возобновление зерновой сделки в прежнем формате. Yeni Şafak подчеркивает, что последний сценарий предотвратит глобальный продовольственный кризис.

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Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена. Вскоре после этого, 21 июля, Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос возобновления действия соглашения.

Ранее источник в администрации главы Турции сообщил, что Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине. Отмечается, что политик планирует предложить свое посредничество в урегулировании украинского конфликта.

Визит Путина, как ожидается, может состояться уже в конце августа.

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