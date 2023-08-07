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07:26, 7 августа 2023Мир

Стало известно о намерении Эрдогана предложить Путину посредничество по Украине

РИА Новости: в августе Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы Турции.

Отмечается, что политик планирует предложить Путину свое посредничество в урегулировании украинского конфликта. По словам собеседника агентства, Турция неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров.

«Господин президент сегодня, пожалуй, единственный мировой лидер, который пользуется искренним доверием лидеров России и Украины, может находиться в постоянном контакте с ними, делает все, чтобы в регионе воцарился мир», — отметил собеседник агентства.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. «В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия сделки о черноморском зерновом коридоре», — заявили в канцелярии турецкого лидера.

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    Марина Совина
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