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20:23, 21 июля 2023Мир

Эрдоган провел разговор с Зеленским

Президент Турции Эрдоган обсудил с главой Украины Зеленским продление зерновой сделки

Фото: Turkish Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия сделки о черноморском зерновом коридоре», — заявили в канцелярии.

Турецкий политик отметил, что Анкара прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир.

Ранее власти США оценили шансы компенсировать объемы поставок по зерновой сделке после выхода из нее России. Вернуться к объему экспорта через другие маршруты невозможно, признал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Черноморская зерновая инициатива прекратила действие 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что возобновить соглашение удастся только при выполнении требований Москвы.

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    Анастасия Заикина
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