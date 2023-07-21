В США оценили шансы компенсировать объемы поставок по зерновой сделке

Госсекретарь США заявил о невозможности компенсировать объемы поставок по зерновой сделке

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил шансы компенсировать объемы поставок по зерновой сделке, его слова приводит РИА Новости.

«Мы работаем с нашими союзниками. Мы работаем с нашими партнерами, которые работают с Украиной над поиском иных вариантов. Но я должен вам сказать, что не считаю возможным компенсировать объемы, теряемые с окончанием этой инициативы, через другие маршруты», — заявил он.

Черноморская зерновая инициатива прекратила действие 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что возобновить соглашение удастся только при выполнении требований Москвы.