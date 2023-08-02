Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

Президент России Путин обсудил с лидером Турции Эрдоганом зерновую сделку

В ходе телефонного разговора лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы, связанные с зерновой сделкой. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры обменялись мнениями касательно зерновой сделки. Тогда же Эрдоган уточнил, что Анкара продолжит прикладывать «интенсивные усилия» ради возобновления соглашения. Президент Турции также назвал эту инициативу «мостом мира».

Помимо этого, он отметил, что если черноморская инициатива не остается действительной на длительное время, то «это не пойдет никому на пользу». Президент Турции объяснил, что прежде всего пострадают те беднейшие страны, которым сегодня очень важно зерно.

Ранее телефонные переговоры лидеров России и Турции анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин и Эрдоган не общались после решения России не продлевать зерновую сделку, это их первый разговор за пять недель. При этом 28 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов МИД Турции писала, что российский президент отказался от беседы с лидером Турции о возобновлении зерновой сделки, несмотря на настоятельные просьбы.

Зерновое соглашение было прекращено 17 июля. Вскоре после этого, 21 июля, Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос возобновления действия зерновой сделки.