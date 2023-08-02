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12:37, 2 августа 2023Мир

В Кремле рассказали об идущем «прямо сейчас» разговоре Путина и Эрдогана

Песков: президенты России и Турции Путин и Эрдоган проводят переговоры

Фото: Turkish Presidency / Xinhua / Globallookpress.com

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган «прямо сейчас» проводят первый более чем за пять недель телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Цитату приводит ТАСС.

В Кремле не уточнили, что именно обсуждают политики.

В предыдущий раз лидеры общались 24 июня. Как напоминает агентство, за время перерыва была прекращена зерновая сделка, а Анкара выдала Киеву главарей бригады «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). О планах телефонного разговора Путин рассказал еще 29 июля. Он собирался побеседовать с Эрдоганом ранее, однако политики не смогли подобрать удобное время.

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    Виктория Кондратьева
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