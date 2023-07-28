В Турции заявили об отказе Путина от переговоров по зерновой сделке с Эрдоганом

WSJ: Путин отказался от беседы с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки

Российский президент Владимир Путин отказался от беседы с лидером Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки, несмотря на настоятельные просьбы последнего. Об этом со ссылкой на дипломатов МИД Турции сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что пока Кремль отказывается от любых переговоров по этой теме на уровне руководителей государств, турецкие официальные лица продолжают настаивать на проведении диалога по другим каналам.

«Я думаю, что российская сторона и особенно Кремль ставят под сомнение образ мышления Эрдогана. Это необычно, что он [Путин] не отвечает на телефонные звонки [от глав иностранных государств]», — рассказала WSJ Гулру Гезер, экс-высокопоставленный дипломат в посольстве Турции в Москве.

Ранее Эрдоган предположил, что Владимир Путин хотел бы продлить зерновую сделку. Он заверил, что проведет телефонные переговоры с российским коллегой, чтобы обсудить сделку, не дожидаясь их встречи в Турции в августе.