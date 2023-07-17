Эрдоган предположил желание Путина продлить зерновую сделку

Президент Турции Эрдоган предположил, что Владимир Путин хотел бы продлить зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что российский лидер Владимир Путин хотел бы продлить зерновую сделку. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать, и я проведу переговоры с ним, как только вернусь из турне», — сказал он.

Эрдоган также заверил, что проведет телефонные переговоры с российским коллегой, чтобы обсудить сделку, не дожидаясь их в Турции в августе. Он добавил, что глава МИД Турции Хакан Фидан в ближайшее время обсудит зерновое соглашение с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена. По его словам, касающаяся России в этой черноморской договоренности часть не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается.

