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16:49, 18 сентября 2023Экономика

Путин назвал проект бюджета России сбалансированным

Путин назвал проект российского бюджета на 2024-2026 годы сбалансированным

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что подготовленный проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов получается сбалансированным, сообщает РИА Новости.

Глава государства призвал поставить финальную точку в спорах об особенностях документа внутри правительства страны. По его словам, сделать это нужно до внесения на рассмотрение депутатов пакета соответствующих законопроектов. «Необходимо этот бюджет эффективно использовать, чтобы "докрутить", уточнить какие-то детали», — сказал Путин на совещании по проекту федерального бюджета.

Как ранее заявил глава правительства Михаил Мишустин, после того, как о проекте бюджета доложат президенту, документы рассмотрят на заседании кабмина, а в конце сентября их направят в Госдуму.

По словам премьера, при формировании главного финансового документа страны следует учитывать все накопленные дисбалансы и вызовы в мировой экономике, а также избегать излишнего оптимизма в прогнозах. Планируется, что по итогам этого года дефицит российского бюджета может уложиться в установленный плановый показатель в два процента ВВП.

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    Дмитрий Воронин
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