Мишустин оценил состояние российского бюджета

Премьер Мишустин: профицит российского бюджета составил 230 миллиардов рублей

Профицит бюджета России в августе составил 230 миллиардов рублей, а по итогам года 2023 года его дефицит может уложиться в установленный плановый показатель в два процента ВВП. Об этом на совещании по трехлетнему проекту бюджета на 2024-2026 годы заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует «Интерфакс».

По словам главы правительства, российская экономика адаптируется к текущим вызовам. Он отметил, что к профициту бюджета России добавились еще около 140 миллиардов рублей в консолидированном балансе регионов. Мишустин объяснил такую динамику существенным ростом ненефтегазовых доходов — по состоянию на конец августа они превысили 1,82 триллиона рублей (плюс 56,5 процента к аналогичному показателю прошлого года). «В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики», — оценил глава кабмина.

Нефтегазовые поступления в российский бюджет восстановились на фоне роста цен на нефть, их динамика значительно опережает прошлогодние значения, подчеркнул премьер. «В целом же с января дефицит федерального бюджета ниже 1,5 процента ожидаемого валового продукта за год. Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в два процента ВВП»,

— сказал Мишустин.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал премьер-министру о росте ненефтегазовых налоговых доходов — за январь-июнь 2023 года они увеличились на один триллион рублей. При этом он признал сокращение нефтегазовых доходов, которое в целом «вполне объяснимо, и в целом структура и их логика вполне понятна».