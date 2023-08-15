Мишустин объяснил рост ненефтегазовых доходов

Мишустин: рост ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики

Рост поступлений в бюджет страны ненефтегазовых налоговых доходов говорит об устойчивости экономики. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, его слова приводит «Прайм».

Руководитель ФНС сообщил премьеру о росте поступлений таких доходов — за январь-июнь 2023 года они выросли на 1 триллион рублей. При этом Егоров признал сокращение нефтегазовых доходов, которое в целом «вполне объяснимо, и в целом структура и их логика вполне понятна». «Это очень важная пропорция. Конечно, хорошо, чтобы служба и в дальнейшем отслеживала ситуацию именно с ненефтегазовыми доходами», — отметил глава кабмина.

Мишустин объяснил, что качество администрирования налоговых доходов сейчас имеет большое значение — налоговая служба контролирует доходы бюджетов всех уровней и именно на эти средства государство выполняет свои функции и социальные обязательства. Глава правительства также подчеркнул важность взаимодействия ФНС и с бизнесом, и с гражданами, в результате которого создаются комфортные условия для уплаты положенных по закону налогов.

Ранее премьер-министр заявил, что надеется на дальнейший рост поступлений в бюджет страны от продажи нефти и газа. Он подчеркнул, что по итогам июля нефтегазовые доходы увеличились на 5 процентов в годовом выражении, при этом утвержденный бюджетным правилом показатель был превышен на 73 миллиарда рублей. «Рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы», — добавил Мишустин.

По итогам января-июля 2023 года дефицит российского бюджета предварительно достиг 2,81 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП, при плановом уровне в 2,9 триллиона рублей на весь год, сообщило Министерство финансов. Общие доходы бюджета за данный период упали на 7,9 процента в годовом выражении, до 14,525 триллиона рублей, а нефтегазовые доходы сократились на 41,4 процента, до 4,19 триллиона рублей.

