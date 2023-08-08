Минфин оценил дефицит бюджета России

Минфин: дефицит бюджета РФ в январе-июле предварительно составил 2,81 трлн руб.

Министерство финансов России вернулось к публикации оценки дефицита/профицита бюджета к ВВП. По итогам января-июля 2023 года дефицит российского бюджета предварительно достиг 2,81 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП, при плановом уровне в 2,9 триллиона рублей на весь год. За месяц показатель вырос на 222 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Доходы бюджета за данный период упали на 7,9 процента в годовом выражении, до 14,525 триллиона рублей. Расходы при этом увеличились до 17,341 триллиона рублей, что на 14 процентов больше, чем в январе-июле 2022 года.

Нефтегазовые доходы сократились на 41,4 процента, до 4,19 триллиона рублей. Ненефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 19,8 процента, до 10,3 триллиона рублей. В целом по части поступлений Минфин оценивает динамику как устойчиво положительную.