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15:48, 11 августа 2023Экономика

В России понадеялись на рост нефтегазовых доходов

Мишустин: нефтегазовые доходы будут расти в ближайшие месяцы

Фото: Angus Mordant / Reuters

Правительство России надеется на дальнейший рост нефтегазовых поступлений в бюджет страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам, его слова приводит РИА Новости.

Глава кабмина подчеркнул, что по итогам прошлого месяца нефтегазовые доходы увеличились на 5 процентов в годовом выражении, при этом утвержденный бюджетным правилом показатель был превышен на 73 миллиарда рублей. «Рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы», — добавил премьер.

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Он также отметил, что для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста нужно учитывать все возможные риски и оперативно на них реагировать. Мишустин также напомнил о росте ненефтегазовых доходов почти на 20 процентов по итогам семи месяцев этого года.

Ранее Министерство финансов сообщило, что по итогам января-июля 2023 года дефицит российского бюджета предварительно достиг 2,81 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП, при плановом уровне в 2,9 триллиона рублей на весь год. Доходы бюджета за данный период упали на 7,9 процента в годовом выражении, до 14,525 триллиона рублей. При этом нефтегазовые доходы снизились на 41,4 процента, до 4,19 триллиона рублей.

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