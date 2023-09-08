Мишустин призвал избегать излишнего оптимизма при формировании бюджета

Мишустин призвал к прагматичному подходу при формировании бюджета

Российский премьер Михаил Мишустин призвал учитывать при формировании бюджета все накопленные дисбалансы и вызовы в мировой экономике, а также избегать излишнего оптимизма в прогнозах. Стенограмму его выступления на правительственном совещании о проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы опубликовали на сайте кабмина.

«Важно придерживаться прагматичного подхода. Избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик и принятии расходных обязательств», — сказал Мишустин.

Глава правительства обратил внимание на необходимость закончить работу над проектом бюджета «в кратчайшие сроки», чтобы доложить о ней президенту России Владимиру Путину, рассмотреть документы на заседании кабмина и в конце сентября направить их в Госдуму.

По словам Мишустина, профицит российского бюджета в августе составил 230 миллиардов рублей. По итогам года 2023 года его дефицит может уложиться в установленный плановый показатель в два процента ВВП. Он отметил, что к профициту бюджета добавились еще около 140 миллиардов рублей в консолидированном балансе регионов, и объяснил такую динамику существенным ростом ненефтегазовых доходов.

При этом, как сообщили в Минфине, за первые восемь месяцев текущего года доходы федерального бюджета от продажи нефти и газа составили 4 триллиона 836 миллиардов рублей, что на 38,2 процента меньше, чем за тот же период 2022 года. Ненефтегазовые доходы увеличились на 24,2 процента, до 12 155 миллиардов рублей.