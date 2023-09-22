Российский бюджет в 2024 году окажется дефицитным

ТАСС: дефицит бюджета РФ в 2024-2026 годах может составить от ₽0,9 до 1,6 трлн

Правительство сверстало федеральный бюджет России на 2024-2026 годы с дефицитом, пишет ТАСС со ссылкой на проект документа. Расходы в этот период будут превышать доходы на 0,9-1,6 триллиона рублей.

Власти ожидают поступления доходов в казну в размере 35 триллионов рублей (19,4 процента ВВП) в 2024 году, 33,5 триллиона рублей (17,6 процента ВВП) в 2025-м и 34,1 триллиона рублей (16,8 процента ВВП) в 2026-м, указано в материалах. Таким образом, правительство ждет постепенного уменьшения доходов бюджета.

При этом расходы в ближайшие три года, по оценке властей, составят в среднем около 35,5 триллиона рублей в год. Согласно проекту, в 2024 году из казны будет потрачено 36,6 триллиона рублей (20,4 процента ВВП), в 2025-м — 34,4 триллиона рублей (18 процентов ВВП), а в 2026-м — 35,6 триллиона рублей (17,6 процента ВВП).

Учитывая эти данные, дефицит бюджета может составить 1,6 триллиона рублей в 2024 году, 0,9 триллиона рублей в 2025-м и 1,5 триллиона в 2026-м.

При этом оценка как расходов, так и доходов в ближайшие три года резко возросла по сравнению с тем уровнем, что правительство прогнозировало год назад. В предыдущем законе о бюджете расходы в 2024 году оценивались в 29,4 триллиона рублей, в 2025 году — в 29,2 триллиона рублей. Доходы ожидались на уровне 27,2 триллиона и 27,9 триллиона рублей соответственно.

«Старались минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабмина, передает ТАСС.

Мишустин также спрогнозировал, что в следующем году несырьевые доходы бюджета могут вдвое превысить поступления от продажи нефти и газа.