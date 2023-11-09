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15:30, 9 ноября 2023Экономика

Путин оценил рост экономики России

Путин: рост экономики России в 2023 году составит около трех процентов

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны по итогам текущего года составит около трех процентов. Об этом сообщает ТАСС.

В комментарии по итогам российско-казахстанских переговоров глава государства назвал показатель приличным, отметив что в последние два месяца он превышает пятипроцентную отметку.

Несколько дней назад, на встрече с новым составом Общественной палаты, Путин предварительно оценивал рост ВВП России в 2023 году в «2,8 или, может быть, 3 процента».

Согласно данным Минэкономразвития, ВВП страны вырос за первые девять месяцев года на 2,8 процента. По словам главы правительства Михаила Мишустина, уже к середине 2023 года экономика России почти полностью восстановилась. Некоторый спад, который сохраняется в нефтегазовом секторе, он объяснил тем, что там «требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями».

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      Дмитрий Воронин
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