Путин оценил рост экономики России

Путин: рост экономики России в 2023 году составит около трех процентов

Президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны по итогам текущего года составит около трех процентов. Об этом сообщает ТАСС.

В комментарии по итогам российско-казахстанских переговоров глава государства назвал показатель приличным, отметив что в последние два месяца он превышает пятипроцентную отметку.

Несколько дней назад, на встрече с новым составом Общественной палаты, Путин предварительно оценивал рост ВВП России в 2023 году в «2,8 или, может быть, 3 процента».

Согласно данным Минэкономразвития, ВВП страны вырос за первые девять месяцев года на 2,8 процента. По словам главы правительства Михаила Мишустина, уже к середине 2023 года экономика России почти полностью восстановилась. Некоторый спад, который сохраняется в нефтегазовом секторе, он объяснил тем, что там «требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями».