Путин рассказал о росте ВВП России в 2023 году

Путин: рост ВВП России в 2023 году составит 2,8 или 3%

По итогам текущего года ВВП России вырастет на 2,8 или, может быть, 3 процента, считает президент страны Владимир Путин. О перспективах экономики глава государства рассказал на встрече с новым составом Общественной палаты, передает ТАСС.

В то же время, по словам лидера, в странах Евросоюза (ЕС) ожидается падение показателя. «Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают», — заявил он. Президент добавил, что Россия со своей стороны не радуется такой перспективе, а просто «констатирует факт».

Накануне собственные прогнозы о развитии российской экономики до 2025 года представил Центробанк (ЦБ). Регулятор ожидает, что в базовом сценарии темпы роста ВВП России в следующие несколько лет составят 1,5-2,5 процента, в более позитивном варианте — 2-3,5 процента (в 2024-м — 2,5-3,5 процента, в 2025-м — 2-3 процента). В самом плохом развитии событий ВВП страны сократится на 5-8 процентов к концу 2023 года, по итогам 2024-го — упадет еще на 1-2 процента, а в 2025-м — вырастет максимум на один процент.

Параллельно в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП Евросоюза на 2023 год до 0,8 процента. ЕК отметила, что, хотя экономика ЕС и продолжает свой рост, ее темп ощутимо замедляется.