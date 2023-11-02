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17:01, 2 ноября 2023Экономика

Описано будущее российской экономики

Центробанк представил три сценария развития российской экономики до 2026 года

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Центробанке (ЦБ) представили три сценария развития российской экономики до 2025 года включительно — «базовый», «ускоренная адаптация» и «глобальный кризис». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Базовый сценарий предполагает повышение процентных ставок со стороны ведущих центробанков, замедление темпов роста мировой экономики (но не ее вхождение в рецессию), сохранение геополитической напряженности до 2026 года и продолжение структурной перестройки российской экономики на фоне международных санкций. При таком раскладе инфляция в стране, согласно ожиданиям ЦБ, составит 5-7 процентов по итогам 2023 года, а в 2024-2025 годах опустится до целевых 4 процентов. В то же время темпы роста ВВП России в следующие несколько лет составят 1,5-2,5 процента. Средний размер ключевой ставки, в свою очередь, будет находиться на уровнях в 6,5-8,5 процента (в 2023-м), 6-7 процентов (в 2024-м), а по итогам 2025 года опустится до 5-6 процентов.

Сценарий ускоренной адаптации подразумевает быстрое налаживание торговых связей отечественных компаний с зарубежными партнерами, более стремительное восстановление импорта за счет выстраивания эффективных логистических цепочек, а также наращивание объемов внутреннего спроса. Как ожидают аналитики ЦБ, в этом случае темпы годовой инфляции к концу 2023-го составят 3,5-5,5 процента, а в 2024-2025 годах вернутся к целевому уровню в 4 процента. Темпы роста ВВП в следующие несколько лет составят 2-3,5 процента (в 2024-м — 2,5-3,5 процента, в 2025-м — 2-3 процента). Средний размер ключевой ставки, в свою очередь, будет находиться на уровнях в 5,5-7,5 процента (в 2023-м), а в следующие несколько лет опустится до 5-6 процентов.

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Сценарий «глобального кризиса» является самым негативным для российской экономики. Он подразумевает усиление фрагментации в мировых финансовых и торговых отношениях, резкое ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) ведущих центробанков, вхождение развитых стран в состояние рецессии, а также заметное усложнение условий для успешной структурной перестройки российской экономики.

При таком раскладе, как полагают в ЦБ, инфляция в России достигнет 13-16 процентов к концу 2023 года, в 2024-м — опустится до 8-9 процентов, а в 2025-м — вернется к целевым четырем процентам. Кроме того, в этом случае ВВП страны сократится на 5-8 процентов к концу 2023-го, по итогам 2024-го — упадет еще на 1-2 процента, а в 2025-м — вырастет максимум на один процент. Средний размер ключевой ставки, в свою очередь, будет находиться на уровнях в 11,5-13,5 процента (в 2023-м), 12-13 процентов (в 2024-м) и 6-7 процентов (в 2025-м).

27 октября по итогам совещания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. В регуляторе объяснили решение необходимостью борьбы с ускорившимися за последнее время темпами роста потребительских цен в стране. С июля 2023 года размер ключевой ставки вырос вдвое — первую половину года показатель держался на уровне в 7,5 процента годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее повышение ставки, если регулятор не увидит «признаков устойчивого замедления» инфляции.

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      Анатолий Акулов
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