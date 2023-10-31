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18:39, 31 октября 2023Экономика

Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году

Премьер Мишустин: ВВП России за 9 месяцев 2023 года вырос на 2,8%
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно предварительной оценке Минэкономразвития России, ВВП страны вырос в январе-сентябре текущего года на 2,8 процента, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Премьер отметил, что по итогам года ожидается рост российской экономики, а в сентябре ВВП увеличивался почти вдвое значительнее, чем за девять месяцев. Показатель составил более пяти процентов в годовом выражении.

Мишустин обратил внимание, что уже к середине 2023 года экономика почти полностью восстановилась, и уточнил, что некоторый спад по-прежнему наблюдается в нефтегазовом секторе, где экспортные маршруты складывались десятилетиями и «требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта».

Общие темпы роста российской экономики эксперты прогнозируют на уровне 2,5 процента. В сентябре, на совещании по вопросам формирования федерального бюджета, президент Владимир Путин оценивал рост ВВП, ожидающийся по итогам 2023 года, в 2,5-2,8 процента.

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      Дмитрий Воронин
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