Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году

Премьер Мишустин: ВВП России за 9 месяцев 2023 года вырос на 2,8%

Согласно предварительной оценке Минэкономразвития России, ВВП страны вырос в январе-сентябре текущего года на 2,8 процента, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Премьер отметил, что по итогам года ожидается рост российской экономики, а в сентябре ВВП увеличивался почти вдвое значительнее, чем за девять месяцев. Показатель составил более пяти процентов в годовом выражении.

Мишустин обратил внимание, что уже к середине 2023 года экономика почти полностью восстановилась, и уточнил, что некоторый спад по-прежнему наблюдается в нефтегазовом секторе, где экспортные маршруты складывались десятилетиями и «требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта».

Общие темпы роста российской экономики эксперты прогнозируют на уровне 2,5 процента. В сентябре, на совещании по вопросам формирования федерального бюджета, президент Владимир Путин оценивал рост ВВП, ожидающийся по итогам 2023 года, в 2,5-2,8 процента.