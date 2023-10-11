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10:46, 11 октября 2023Экономика

Названы возможные темпы роста ВВП в России

Аналитик Корнилов: темпы роста ВВП могут превысить 2,5 процента

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Темпы роста ВВП по итогам 2023 года могут составить в районе 2,5 процента. Это может произойти благодаря низкой безработице, а также росту реальных зарплат населения. Об этом «Ленте.ру» рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов со ссылкой на инвестиционную стратегию брокера на четвертый квартал.

«Темпы роста ВВП могут составить около 2,5 процента или выше. Это станет возможно благодаря рекордно низкой безработице, высоким темпам роста реальных зарплат населения — порядка 10 процентов», — сказал аналитик.

Он отметил, что на фоне глобального спроса растут и такие сырьевые товары, как нефть. Нефть марки Brent, по его словам, уже находится вблизи максимумов текущего года. Также наблюдается и существенное сокращение дисконта на российскую Urals.

«Индекс Московской биржи на текущий момент показывает доходность порядка 45 процентов с начала года, а если брать с дивидендами, — в районе 50. За 12 месяцев доходность еще выше: около 80 процентов. А на горизонте следующих 12 месяцев совокупная ожидаемая доходность Индекса Мосбиржи (с учетом дивидендов) может быть около 20-25 процентов, он может достигнуть 3483 пунктов», — добавил Корнилов.

Ранее аналитики Международного валютного фонда улучшили прогноз роста российской экономики на 2023 год до 2,2 процента.

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    Наталия Белова
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