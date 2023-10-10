МВФ улучшил прогноз роста российской экономики

МВФ: экономика России вырастет на 2,2 процента по итогам 2023 года

Аналитики Международного валютного фонда улучшили прогноз роста российской экономики на 2023 год до 2,2 процента. Об этом сообщается в докладе МВФ, опубликованном на сайте финансовой организации.

Для сравнения, в июле эксперты прогнозировали увеличение темпов роста ВВП России на 1,5 процента к концу этого года. Таким образом, они повысили свой прогноз на 0,7 процентного пункта.

По мнению аналитиков, динамика будет обусловлена «существенным налогово-бюджетным стимулированием, высокими инвестициями и устойчивым потреблением в условиях напряженного рынка труда». Ожидания прироста экономики страны на 2024 год, напротив, были снижены до 1,1 процента вместо ранее ожидавшегося 1,3 процента.

В МВФ полагают, что инфляция в России по итогам 2023 года составит 5,3 процента и станет ближе к целевому показателю Центробанка в четыре процента. Для сравнения, к концу 2022-го темпы роста потребительских цен в стране достигли 13,8 процента. При этом в организации ожидают, что инфляция в России ускорится в 2024 году до 6,3 процента.

Ранее в МВФ повысили прогноз глобального роста потребительских цен в 2024 году до 5,8 процента, хотя ранее в фонде ожидали увеличения показателя до 5,2 процента. Аналитики предупредили, что инфляция в большинстве стран продолжит оставаться выше целевых показателей, установленных центробанками. На этом фоне эксперты понизили прогноз роста глобальной экономики на 2024 год до 2,9 процента вместо ранее ожидавшихся трех процентов.