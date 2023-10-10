В МВФ повысили прогноз глобальной инфляции

МВФ повысил прогноз глобальной инфляции в 2024 году до 5,8 %

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) повысили свой прогноз инфляции на 2024 год. Согласно обновленной оценке, средние темпы роста потребительских цен в мире составят 5,8 процента против ранее ожидавшихся 5,2 процента, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад финансовой организации.

В МВФ полагают, что в следующем году уровень инфляции в большинстве стран продолжит оставаться выше целевых показателей, установленных местными центробанками. В среднесрочной перспективе этот фактор может ослабить и без того невысокие темпы роста мирового ВВП, предупредили эксперты.

В организации ожидают увеличения глобальной экономики на 2,9 процента по итогам 2024 года против ожидавшегося ранее прироста в три процента. Этот показатель станет на 0,8 процента ниже среднего уровня за два десятилетия до начала коронавирусной пандемии.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас призвал финансовые власти стран придерживаться взятого курса на ужесточение денежно-кредитной политики. Высокий уровень ключевых ставок, по его словам, должен сохраниться до тех пор, пока большинство стран не придет к целевым показателям темпа роста потребительских цен, заключил он.

Ранее в ООН спрогнозировали увеличение мирового ВВП на 2,4 процента к концу 2023 года и на 2,5 процента по итогам 2024-го. Директор Отдела глобализации и стратегий развития UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) Ричард Козул-Райт назвал подобный сценарий оптимистичным на фоне общей слабости мировой экономики. В свою очередь, во Всемирного банке заявили об ожидании роста глобального ВВП в 2023 и 2024 годах на 2,8 и 3 процента соответственно.