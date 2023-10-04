В ООН заявили о слабости мировой экономики

Глава отдела UNCTAD при ООН Козул-Райт заявил о слабости мировой экономики

Директор Отдела глобализации и стратегий развития UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) при ООН Ричард Козул-Райт заявил о слабости мировой экономики. Его слова приводит CNBC.

Эксперт счел оптимистичным прогноз ООН по темпам роста глобального ВВП на 2,4 процента к концу 2023 года и на 2,5 процента по итогам 2024-го. Реализации подобного сценария может помешать ряд экономических препятствий, включая масштабную забастовку рабочих автомобильной промышленности в США, ужесточение условий кредитования и сохраняющуюся угрозу закрытия американских государственных ведомств.

Однако даже с учетом вышеперечисленных факторов экономика Соединенных Штатов продолжит находиться в более выгодном положении по сравнению с государствами с развивающимися рынками. На этом фоне говорить о наступлении рецессии в США в 2024 году пока преждевременно, уточнил аналитик. В то же время темпы роста глобального ВВП с большой долей вероятности могут замедлиться в среднесрочной перспективе. «Мировая экономика довольно слаба, и я считаю прогноз (ООН — прим. "Ленты.ру") оптимистичным», — заключил Козул-Райт.

Ранее с предупреждением о рисках замедления мирового ВВП выступили аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эксперты ожидают, что темпы роста по итогам 2023 года составят три процента, однако к концу 2024-го снизятся до 2,7 процента. На динамику повлияет ряд факторов, включая ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков, увеличение ключевых ставок, высокая инфляция и слабые темпы восстановления китайской экономики после затяжных локдаунов.