Мировой экономике предрекли замедление

ОЭСР: рост мирового ВВП замедлится до 2,7 процента в 2024 году

По итогам 2023 года темпы роста мировой экономики составят три процента, но в следующем замедлятся до 2,7 процента. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Трудности возникнут из-за эффекта от продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков и увеличения ключевых ставок. Еще одной проблемой для мировой экономики станет инфляция, сохраняющаяся на высоком уровне, предупреждают эксперты.

«В то время как высокая инфляция продолжает раскручиваться, мировая экономика остается в сложном положении. Мы сталкиваемся с двойными проблемами инфляции и низкого роста», — заявила главный аналитик ОЭСР Клэр Ломбарделли в ходе пресс-конференции.

На фоне роста инфляции мировые центробанки будут вынуждены продолжать сдерживать темпы увеличения потребительских цен, что будет сдерживать внутренний спрос в ряде стран. Таким образом, в настоящее время в ОЭСР не увидели предпосылок для оживления глобальной экономики в среднесрочной перспективе. «Влияние ужесточения денежно-кредитной политики становится все более заметным, доверие бизнеса и потребителей снизилось, а восстановление в Китае сошло на нет», — заключили в организации.

В первой половине сентября во Всемирной торговой организации (ВТО) заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на глобальную экономику. Сложности в двусторонней торговле могут замедлить рост ВВП в государствах со взаимосвязанной экономикой, уточнили эксперты. На этом фоне под угрозой рискует оказаться благосостояние Китая и США. Однако самому сильному падению экономики в среднесрочной перспективе будет подвержена сама Россия, которая столкнется с наибольшим падением реального ВВП.