ВТО заявила о негативном влиянии антироссийских санкций на мировую экономику

ВТО: санкции против России окажут негативное влияние на большинство экономик

Антироссийские санкции могут оказать негативное воздействие на большинство стран мира. Сложности в двусторонней торговле могут замедлить рост ВВП в государствах со взаимосвязанной экономикой, сообщается в отчете аналитиков Всемирной торговой организации (ВТО).

Под ударом могут оказаться, в частности, Китай и США, между которыми в последнее время наблюдается высокий уровень напряженности в торговых отношениях. Взаимные ограничения уже привели к падению благосостояния в КНР в размере 0,3 процента ВВП. Потери Соединенных Штатов эксперты оценили в 0,1 процента. Однако наибольшему падению экономики будет подвержена сама Россия, которая столкнется с наибольшим падением реального ВВП, пришли к выводу аналитики.

Усиление односторонних санкций со стороны западных государства также может привести к усилению рисков фрагментации мировой экономики. На этом фоне в ВТО предупредили, что «заходить слишком далеко (в этом вопросе — прим. «Ленты.ру») было бы контрпродуктивно».

В начале января в Международном валютном фонде (МВФ) оценили суммарный ущерб от фрагментации мировой экономики в семь процентов глобального ВВП при неблагоприятном прогнозе и от 0,2 процента при благоприятном. Тогда в организации предупредили, что интеграция торговых отношений, которой характеризовалась вторая половина XX века, может повернуть вспять на фоне усилившихся геополитических разногласий.