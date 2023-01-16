Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:25, 16 января 2023Экономика

В МВФ оценили ущерб от фрагментации мировой экономики

МВФ: ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП

Фото: Unsplash.com

Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7 процентов мирового ВВП при неблагоприятном прогнозе и от 0,2 процента при благоприятном, такую оценку дает Международный валютный фонд (МВФ) в аналитическом документе, посвященном будущему многосторонней торговли.

В отчете отмечается, что интеграция экономических отношений, которой характеризовалась вторая половина XX века, может повернуть вспять на фоне пандемии коронавируса и усилившихся геополитических разногласий.

«Хотя фрагментация в отдельных случаях может нести с собой стратегические преимущества для некоторых стран, суммарно она с большой вероятностью создаст значительные экономические издержки», — полагают аналитики МВФ.

Материалы по теме:
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

В ряде стран потеря ВВП может достигать от 8 до 12 процентов, если учитывать нарушения технологических связей, добавили эксперты.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в комментарии к отчету отметила, что последствия могут быть глубже, в том числе за счет ограничений на трансграничную миграцию, сокращения потоков капитала и международного сотрудничества.

Она указала, что мир становится все более склонен к шокам, поэтому дать ответ на стоящие перед глобальной экономикой вызовы пока невозможно. Бороться с фрагментацией, по ее словам, возможно, сохраняя прагматичную позицию.

Необходимо фокусировать внимание на тех сферах, где сотрудничество необходимо, в приоритете укрепление международной торговой системы, борьба с изменением климата и помощь развивающимся странам, заключила Геогиева.

Ранее глава МВФ заявила, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще предстоит полностью ощутить. Она указала, что центробанки еще не выполнили свою работу по борьбе и инфляцией и могут ужесточить монетарную политику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских военных
В Германии предложили выкупить у Катара танки Gepard и направить их Украине
Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
В США начали обучение украинских военных в Германии
В МВФ оценили ущерб от фрагментации мировой экономики
Белый дом сообщил об отсутствии планов расширять AUKUS
В США подсчитали имеющееся у Украины оружие
Прочивший неудачи ученице школьный преподаватель стал ее подписчиком на OnlyFans
Диетологи перечислили ускоряющие метаболизм напитки
В США оценили вероятность рецессии в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.