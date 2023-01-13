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03:26, 13 января 2023Экономика

Глава МВФ предсказала последствия ужесточения финансовых условий в мире

Глава МВФ Георгиева: последствия ужесточения финансовых условий в мире предстоит ощутить
Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева. Фото: Britta Pedersen/ Globallookpress.com

Последствия ужесточения финансовых условий в мире еще предстоит полностью ощутить, предсказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее слова приводит агентство AFP.

«Пока люди работают, даже если цены высоки, потребители тратят… Но все мы знаем, что влияние ужесточения финансовых условий еще не сказалось на безработице», — указала она.

Глава МВФ указала, что центробанки еще не выполнили свою работу по борьбе и инфляцией и могут ужесточить монетарную политику.

Регуляторам, возможно, придется продолжать повышать процентные ставки, балансируя между снижением спроса и предотвращением рецессии в экономике, указала Георгиева.

14 ноября МВФ выпустил очередной прогноз, в котором оценил перспективы мировой экономики как мрачные. Согласно прогнозу, ее рост в следующем году составит лишь 2,7 процента, хотя еще в июле ожидалось увеличение на 3,8 процента.

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Марина Совина
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