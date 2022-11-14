МВФ дал мрачный прогноз для мировой экономики

Экономист МВФ Гудмундссон спрогнозировал инфляцию и долги в странах G20

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мировой экономики, пишет Bloomberg.

По словам экспертов, перспективы мировой экономики более мрачные, чем прогнозировалось в прошлые месяцы, из-за продолжающейся инфляции и украинского кризиса. Экономист исследовательского отдела МВФ Трюггви Гудмундссон уточнил, что ослабление экономических показателей указывает на дальнейшие проблемы.

«МВФ снизил свой прогноз касательно роста мировой экономики в следующем году до 2,7 процента (с 2,9 процента в июле и 3,8 процента в январе)», — дал он прогноз. По мнению специалиста, с 25-процентной вероятностью рост замедлится до менее 2 процентов.

«Многим странам, вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики для снижения инфляции, устранения долговой уязвимости. Мы ожидаем дальнейшего ужесточения во многих экономиках стран G20 в ближайшие месяцы», — заявил Гудмундссон.

В прошлом месяце МВФ подсчитал, что примерно одна треть мировой экономики будет сокращаться как минимум два квартала подряд. Потери производства, по прогнозу организации, до 2026 года составят 4 триллиона долларов.

В октябре в МВФ заявили, что в 2022 году российская экономика может упасть на 3,4 процента, это лучше чем ранее ожидаемые 6 процентов.