Названа причина ухода Петросян от Тутберидзе

Фигуристка Петросян не готовилась к предстоящему сезону из-за поступления в ГИТИС

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не готовилась к предстоящему сезону из-за поступления в ГИТИС. Такую причину ухода от тренера Этери Тутберидзе называет РИА Новости со ссылкой на источник.

Спортсменка уведомила тренеров, что поступила на балетмейстерский факультет. Источник отметил, что она тренировалась в среднем один-два раза в неделю. Планировалось, что она может пропустить предстоящий сезон.

По информации ТАСС, фигуристка сообщила тренерам об уходе по телефону: «Фигуристка сообщила о желании уйти из команды Тутберидзе по телефону. Разговор был долгим, но к консенсусу не привел».

Об уходе Петросян от Тутберидзе стало известно 20 июля. Спортсменка поблагодарила тренера за совместную работу, отметив, что решение далось ей непросто.

Под руководством Тутберидзе Петросян тренировалась с 2019 года. Она является трехкратной чемпионкой России. На Олимпийских играх 2026 года спортсменка заняла шестое место.