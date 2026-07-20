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20:35, 20 июля 2026Спорт

Фигуристка Петросян ушла от Тутберидзе

Фигуристка Аделия Петросян ушла от тренера Этери Тутберидзе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поблагодарила Тутберидзе, а также Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова за совместную работу, отметив, что решение далось ей непросто. Петросян подчеркнула, что ценит полученный опыт, красивые программы и все победы, которые были достигнуты вместе с тренерами. Она также пожелала бывшим наставникам и их спортсменам успехов в дальнейшем.

Ранее Тутберидзе раскритиковала фигуристку Аделию Петросян за выступление на Олимпиаде-2026. «Кто-то и в 15 лет уже взрослый. А Аделия прямо ребенок. Как будто она недопонимала, что это огромный шанс в ее жизни. Возможно, единственный», — сказала тренер.

Петросян заняла на Олимпиаде шестое место. Она является трехкратной чемпионкой России.

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