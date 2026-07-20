Фигуристка Петросян ушла от Тутберидзе

Фигуристка Аделия Петросян ушла от тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поблагодарила Тутберидзе, а также Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова за совместную работу, отметив, что решение далось ей непросто. Петросян подчеркнула, что ценит полученный опыт, красивые программы и все победы, которые были достигнуты вместе с тренерами. Она также пожелала бывшим наставникам и их спортсменам успехов в дальнейшем.

Ранее Тутберидзе раскритиковала фигуристку Аделию Петросян за выступление на Олимпиаде-2026. «Кто-то и в 15 лет уже взрослый. А Аделия прямо ребенок. Как будто она недопонимала, что это огромный шанс в ее жизни. Возможно, единственный», — сказала тренер.

Петросян заняла на Олимпиаде шестое место. Она является трехкратной чемпионкой России.