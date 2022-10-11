МВФ улучшил прогноз насчет будущего российской экономики

МВФ объявил об ожиданиях снижения российской экономики на 3,4% вместо 6%

В 2022 году российская экономика может упасть на 3,4 процента, это лучше чем ранее ожидаемые 6 процентов. Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

В будущем году падение будет не таким сильным и составит 2,3 процента вместо 3,5 процента, ожидают аналитики. При этом для мировой экономики прогноз на рост в 3,2 процента пока сохраняется. Однако в 2023-м рост глобального ВВП замедлится до 2,7 процента, хотя ранее аналитики ждали роста на 2,9 процента. «Замедление мировой экономической активности имеет широкую основу и является более резким, чем ожидалось, а инфляция выше, чем за последние десятилетия», — констатировали в фонде.

Кроме того, как отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш, зима 2023 года для Европы может оказаться хуже зимы 2022-го. По его словам, зимний период в нынешнем году станет тяжелым из-за энергетического кризиса. Однако, спрогнозировал он, в следующем году положение дел может лишь усугубиться.