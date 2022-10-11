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МВФ предсказал тяжелую зиму для Европы

МВФ: зима 2023 года для Европы может оказаться хуже зимы 2022-го

Фото: Pelle Rink / Ritzau Scanpix / Reuters

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша предсказал, что зима 2023 года для Европы может оказаться хуже зимы 2022-го. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, зимний период в нынешнем году станет тяжелым из-за энергетического кризиса. Однако, спрогнозировал он, в следующем году положение дел может лишь усугубиться.

Представитель МВФ предупредил европейцев, что им не стоит считать энергетический кризис «промежуточным шоком». Специалист уверен, что он окажется более обширным и устойчивым.

10 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Европы уже этой зимой столкнутся с трудностями, сезон будет тяжелым из-за ограничений поставок газа из России.

Европейские страны столкнулись с проблемами в области энергетики после того, как ввели ряд антироссийских санкций из-за начала боевых действий на Украине, в том числе коснувшихся энергоресурсов. Евросоюз также пытается снизить зависимость от российского газа, а уже летом Россия приостановила работу «Северного потока» из-за неисправностей оборудования.

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Варвара Кошечкина
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