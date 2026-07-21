Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:36, 21 июля 2026Силовые структуры

СК раскрыл предшествующие убийству российского бойца ММА детали

СК: Обвиняемый в убийстве бойца ММА Мутаева до этого был им похищен и подвергся истязаниям
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обвиняемый в расправе над российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Магомедом Мутаевым житель Махачкалы Надырхан Кадирханов до этого был им похищен и подвергался истязаниям со стороны спортсмена и его окружения. Об этом рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Дагестану Александр Супрун, передает РИА Новости.

По его словам, конфликт между Кадирхановым и Мутаевым возник задолго до преступления. Боец ММА и его окружение похитили обвиняемого и незаконно удерживали, а также подвергли истязаниям. «Именно эти события сформировали у обвиняемого чувство глубокой личной неприязни и желание отомстить, которое впоследствии стало мотивом совершения убийств», — сказал Супрун.

Глава регионального СУ СК отметил, что следствие собрало полностью подтверждающие эти обстоятельства доказательства. Так, у правоохранителей есть видео, на котором запечатлен один из эпизодов истязания Кадирханова. Эта запись приобщена к материалам уголовного дела.

По факту похищения, незаконного лишения свободы и истязании обвиняемого следствие возбудило отдельное уголовное дело. Сейчас оба дела — и о расправе над спортсменом, и об истязании обвиняемого в расправе — направлены в суд.

Ранее сообщалось, что Мутаев был воспитанником отца бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названы цели масштабной атаки ВСУ на Россию
    Катя Лель рассказала о данном ей Богом неизвестном бойфренде
    Российский фондовый рынок взлетел
    Доктор Мясников раскрыл простой секрет сохранения молодости
    Верховный суд освободил российских автомобилистов от одной обязанности
    Названа причина ухода Петросян от Тутберидзе
    Китай продлил безвизовый въезд для россиян
    СК раскрыл предшествующие убийству российского бойца ММА детали
    Бобр напал на поляка, украл у него трусы и зашипел «как разъяренная свинья»
    Кардиолог назвала закупоривающие артерии блюда
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok