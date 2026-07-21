СК раскрыл предшествующие убийству российского бойца ММА детали

СК: Обвиняемый в убийстве бойца ММА Мутаева до этого был им похищен и подвергся истязаниям

Обвиняемый в расправе над российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Магомедом Мутаевым житель Махачкалы Надырхан Кадирханов до этого был им похищен и подвергался истязаниям со стороны спортсмена и его окружения. Об этом рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Дагестану Александр Супрун, передает РИА Новости.

По его словам, конфликт между Кадирхановым и Мутаевым возник задолго до преступления. Боец ММА и его окружение похитили обвиняемого и незаконно удерживали, а также подвергли истязаниям. «Именно эти события сформировали у обвиняемого чувство глубокой личной неприязни и желание отомстить, которое впоследствии стало мотивом совершения убийств», — сказал Супрун.

Глава регионального СУ СК отметил, что следствие собрало полностью подтверждающие эти обстоятельства доказательства. Так, у правоохранителей есть видео, на котором запечатлен один из эпизодов истязания Кадирханова. Эта запись приобщена к материалам уголовного дела.

По факту похищения, незаконного лишения свободы и истязании обвиняемого следствие возбудило отдельное уголовное дело. Сейчас оба дела — и о расправе над спортсменом, и об истязании обвиняемого в расправе — направлены в суд.

Ранее сообщалось, что Мутаев был воспитанником отца бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.