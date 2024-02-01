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12:14, 1 февраля 2024Силовые структуры

Раскрыт вероятный мотив расправы над воспитанником отца Хабиба Нурмагомедова

Вероятным мотивом расправы над бойцом ММА Мутаевым в Махачкале назвали месть

Кадр: Telegram-канал Shot

Расправа над воспитанником отца Хабиба Нурмагомедова — бойцом ММА Магомедом Мутаевым могла произойти из-за давнего конфликта. Вероятный мотив покушения в четверг, 1 февраля, раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным издания, ранее между Мутаевым и подозреваемым — 18-летним Надырханом Кадирхановым произошла драка, причиной стали распространявшиеся последним слухи об отце бойца ММА, которого тот называл барыгой. Месть не заставила себя ждать, и Мутаев избил и облил зеленкой обидчика. Сыщики полагают, что Кадирханов после этого затаил обиду и решил отомстить бойцу ММА.

Оперативники уже нашли автомобиль, на котором скрылся стрелявший в Мутаева подозреваемый, силовики прочесывают местность.

Ранее 1 февраля сообщалось, что на улице Гапцахской в центре Махачкалы неизвестный подошел к спортсмену со спины возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Мутаев тренировался у отца Хабиба Нурмагомедова — заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по вольной борьбе Абдулманапа Нурмагомедова

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      Владимир Седов
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