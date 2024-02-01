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01:32, 1 февраля 2024Спорт

В Дагестане убит боец смешанных единоборств Fight Nights

Бойца смешанных единоборств Fight Nights Мутаева убили в центре Махачкалы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Боец смешанных единоборств Fight Nights Магомед Мутаев был убит в Дагестане, сообщил Telegram-канал Shot.

Как уточнили источники, инцидент произошел на улице Гапцахской в центре Махачкалы. Неизвестный подошел к спортсмену со спины возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. На месте работают следователи и криминалисты. В Махачкале объявлен план «Перехват».

Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что в Москве боец джиу-джитсу избил пинавшего машины подростка. Мужчина заметил школьника на автостоянке, когда тот пинал припаркованные автомобили. Боец сделал ему замечание и после игнорирования просьбы нанес несколько ударов, а затем скрылся.

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      Марина Совина
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