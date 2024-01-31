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10:59, 31 января 2024Россия

В Москве боец джиу-джитсу проломил череп школьнику и скрылся

В Москве боец джиу-джитсу избил пинавшего машины подростка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве боец джиу-джитсу избил школьника на парковке. Подробности происшествия приводит Telegram-канал Shot.

Мужчина заметил подростка на автостоянке, когда тот пинал припаркованные автомобили. Боец сделал школьнику замечание и после игнорирования его просьбы нанес одиннадцатикласснику серию ударов, а затем скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с переломом черепа, черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Избившего подростка мужчину задержали через сутки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее под Москвой подростки жестоко избили ногами девочку в коньках и попали на видео. Перед этим они бросили под ноги девочке фаер. Делом заинтересовалась региональная прокуратура.

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      Алан Босиков
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