Проломивший череп российскому школьнику боец джиу-джитсу получил срок в колонии

В Москве боец джиу-джитсу, проломивший череп школьнику, осужден на четыре года

Начало событий в новости В Москве боец джиу-джитсу проломил череп школьнику и скрылся

Солнцевский районный суд Москвы осудил бойца джиу-джитсу Серика Ибатова на четыре года и десять месяцев лишения свободы за то, что он проломил череп 17-летнему школьнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ибатов признан виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, подсудимый избил подростка. Потерпевший был госпитализирован. Врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом лба и сотрясение головного мозга.

Ибатов напал на несовершеннолетнего вечером 28 января на улице Домостроительной в Москве из-за того, что его возмутило, что школьник пинал припаркованные машины. После нападения осужденный скрылся.