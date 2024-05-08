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12:20, 8 мая 2024Силовые структуры

Проломивший череп российскому школьнику боец джиу-джитсу получил срок в колонии

В Москве боец джиу-джитсу, проломивший череп школьнику, осужден на четыре года
Начало событий в новости В Москве боец джиу-джитсу проломил череп школьнику и скрылся

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Солнцевский районный суд Москвы осудил бойца джиу-джитсу Серика Ибатова на четыре года и десять месяцев лишения свободы за то, что он проломил череп 17-летнему школьнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ибатов признан виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, подсудимый избил подростка. Потерпевший был госпитализирован. Врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом лба и сотрясение головного мозга.

Ибатов напал на несовершеннолетнего вечером 28 января на улице Домостроительной в Москве из-за того, что его возмутило, что школьник пинал припаркованные машины. После нападения осужденный скрылся.

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      Анна Габай
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