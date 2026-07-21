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10:30, 21 июля 2026Культура

Компания Милоша Биковича оказалась на грани банкротства

Shot: Компания Милоша Биковича «Архангел студио» оказалась на грани банкротства
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Российская кинокомпания «Архангел студио», которая принадлежит актеру Милошу Биковичу, оказалась на грани банкротства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Кредитный рейтинг «Архангел студио» рухнул до статуса «неплатежеспособной» компании после того, как ее убыток за 2025 год превысил полмиллиона рублей. Юридическому лицу грозит ликвидация.

Бикович зарегистрировал «Архангел студио» как аналог своей сербской компании Archangel Digital Studio. Единственный фильм, производством которого занималась студия, пока не вышел на экраны.

Ранее гонорар Биковича, известного ролью во франшизе «Холоп», оценили в два миллиона рублей за съемочный день.

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