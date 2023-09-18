Путин допустил рост экономики России

Путин: рост ВВП России по итогам 2023 года может составить 2,5-2,8 %

По итогам 2023 года рост российской экономики может быть на уровне 2,5-2,8 процента ВВП, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер отметил, что изначально некоторые эксперты прогнозировали отрицательную динамику по росту экономики на этот год. Однако нынешнюю ситуацию в стране в целом следует считать «устойчивой и сбалансированной». «По факту российская экономика уже превзошла эту планку (прогноз Минэкономразвития по росту экономики России на 1,2 процента в 2023 году — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Путин.

Он также добавил, что на фоне восстановления ВВП страны следует ожидать положительной динамики по внутреннему потребительскому спросу и в промышленном производстве. «По ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов», — заключил президент.

Ранее Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики после беспрецедентного санкционного давления западных стран. К настоящему времени ВВП страны сумел выйти на уровень показателей 2021 года. На этом фоне властям необходимо сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития в стране.