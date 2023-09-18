Путин заявил о завершении восстановления экономики России

Путин: экономика России выдержала беспрецедентное давление Запада

Россия выдержала беспрецедентное давление западных стран в виде масштабных международных санкций. К настоящему времени можно говорить о завершении этапа восстановления экономики страны, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время санкционный натиск западных стран продолжается. Несмотря на это, ВВП России сумел выйти на уровень показателей 2021 года. На этом фоне властям необходимо «сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития», призвал Путин.

«Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке», — заключил российский лидер.

Ранее руководство Центробанка сохранило собственный прогноз по темпам роста экономики России на 2023 год. Ожидается, что к концу декабря ВВП страны вырастет в пределах 1,5-2,5 процента. При этом регулятор допустил дальнейшее замедление российской экономики в 2024 году. Согласно обновленной оценке, ВВП вырастет к концу следующего года на 0,5-1,5 процента вместо ранее ожидавшихся 0,5-2,5 процента.