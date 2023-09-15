Центробанк понизил прогноз роста ВВП России на 2024 год

ЦБ: экономика России увеличится в 2024 году на 0,5-1,5 процента

Аналитики Центробанка понизили свой прогноз роста ВВП России на 2024 год. Если июльская оценка подразумевала увеличение экономики страны на 0,5-2,5 процента, то обновленная предполагает прирост в пределах 0,5-1,5 процента, сообщается в заявлении регулятора.

Таким образом ЦБ снизил верхнюю границу прогнозируемого роста российской экономики в следующем году на один процентный пункт. При этом регулятор сохранил ожидания по увеличению ВВП страны на 2023-й — на уровне 1,5-2,5 процента. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе на ситуацию будут оказывать давление в том числе высокие проинфляционные риски. На этом фоне в ЦБ допустили ускорение темпов кредитования в стране и снижение интереса россиян к денежным сбережениям.

15 сентября для сдерживания роста потребительских цен в стране совет директоров Банка России по итогам заседания повысил ключевую ставку на один процентный пункт — с 12-ти до 13 процентов годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики стало уже третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента.

Ранее в Центробанке заявили о возможном замедлении темпов роста российской экономики на фоне «ограничений на стороне предложения». Согласно ожиданиям регулятора, подобная проблема затронет в первую очередь рынок труда, где по-прежнему прослеживается усиление кадрового дефицита вкупе с низкой межотраслевой мобильностью рабочей силы.