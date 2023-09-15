ЦБ допустил замедление российской экономики

Центробанк: в дальнейшем рост российской экономики замедлится

В Центробанке допустили, что в дальнейшем экономика страны замедлится. Это произойдет из-за ограничений на стороне предложения. Об этом сообщается в сообщении регулятора.

Ограничения в первую очередь затронут рынок труда. Дополнительным структурным препятствием для роста российской экономики станет усиление дефицита свободных трудовых ресурсов и низкая межотраслевая мобильность рабочей силы, уточнили в ЦБ.

Несмотря на вышеуказанные факторы, экономика страны, согласно прогнозу регулятора, вернется к сбалансированному росту уже в этом году. К концу декабря увеличение ВВП ожидается на уровне 1,5-2,5 процента, в 2024-м — в пределах 0,5-1,5 процента, в 2025-м — в диапазоне 1-2 процентов, а в 2026-м — в коридоре 1,5-2,5 процента.

При этом проинфляционные риски в стране сохраняются на достаточно высоком уровне. В среднесрочной перспективе ситуация с потребительскими ценами в стране останется напряженной. На этом фоне в регуляторе допустили ускоренный рост кредитования и дальнейшее снижение интереса россиян к сбережениям.

15 сентября по итогам заседания совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на один процентный пункт — с 12-ти до 13 процентов годовых. В качестве основной причины ужесточения денежно-кредитной политики регулятор назвал усиление проинфляционных факторов, которые мешают достижению целевого показателя роста потребительских цен в четыре процента. Повышение стало уже третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента.